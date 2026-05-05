Миколаїв увійшов до п’ятірки громад України, де планують впровадити нову модель муніципального орендного житла. Проєкт уже пройшов черговий етап відбору та переданий на оцінку до Міністерства фінансів України.

За результатами комісії при Міністерстві розвитку громад та територій, саме миколаївська концепція визначена однією з найбільш підготовлених і перспективних. Разом із нашим містом до цього етапу також увійшли Львів, Житомир, Кременчук і Кропивницький.

Про це повідомляє Миколаївська міськрада, передає Інше ТВ.

Проєкт передбачає:

будівництво двох 10-поверхових будинків;

створення близько 300 сучасних квартир;

облаштування укриттів у кожному будинку;

впровадження доступної орендної моделі з урахуванням доходів мешканців.

Концепція також включає комерційну складову, що забезпечить стабільне утримання житлового фонду.

Проєкт орієнтований на тих, хто найбільше потребує підтримки:

внутрішньо переміщені особи;

ветерани війни;

фахівці, яких важливо залучити до відновлення міста.

Міністерство фінансів оцінить фінансову спроможність проєкту та можливість залучення кредитних ресурсів без надмірного навантаження на бюджет. До оцінювання також долучені міжнародні партнери.

Впровадження муніципального орендного житла є важливим кроком для Миколаєва, що допоможе забезпечити містян доступними, сучасними та безпечними оселями.

Як повідомляло Інше ТВ, на початку цього року Миколаїв та Вознесенськ подали заявки на участь в експериментальному проєкті зі створення фонду муніципального орендного житла