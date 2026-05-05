Увечері 5 травня 2026 року російські війська завдали ударів по цивільній інфраструктурі Запоріжжя, застосувавши керовані авіабомби та безпілотники.

Пошкоджено виробничі приміщення підприємств, електровоз, зруйновано будівлю СТО, понівечено автівки.

Станом на зараз встановлено 12 загиблих. Ще щонайменше 20 мешканців міста отримали поранення. Дані уточнюються.

За процесуального керівництва прокурорів Запорізька обласна прокуратура розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).