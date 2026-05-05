За 4 місяці 2026 року Південною митницею заведено 27 справ про порушення митних правил з середньою вартістю безпосередніх предметів правопорушень 82 тис.гривень.

Про це повідомляє Південна митниця, передає Інше ТВ.

Основними видами правопорушень, які були виявлені та задокументовані співробітниками управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, були:

переміщення товарів з приховуванням від митного контролю(ст. 483 МКУ) – 18 справ про ПМП, при цьому по вказаним справам до того ж були виявлені ознаки дій, спрямованих на неправомірне звільнення від сплати митних платежів чи зменшення їх розміру (ст. 485 МКУ, подвійна кваліфікація порушень) на суму 2,7 млн грн несплачених митних платежів;

дії, спрямовані на неправомірне звільнення від сплати митних платежів чи зменшення їх розміру (ст. 485 МКУ) – заведено 4 справи на суму 1,5 млн грн несплачених митних платежів.

За січень – квітень 2026 року до суду направлено 21 справу про порушення митних правил на суму 2,3 млн грн; розглянуто судом 26 справ про порушення митних правил на суму понад 2 млрд грн; за результатами розгляду справ судом прийнято рішення про накладення штрафів на суму 2,1 млрд грн та конфіскацію предметів порушення митних правил на суму понад 2 млрд гривень.

У свою чергу, Південною митницею у звітному періоді розглянуто 5 справ про порушення митних правил, з яких 2 справи було завершено шляхом укладання мирової угоди про припинення провадження у справі про порушення митних правил.

Однією з основних тенденцій 2026 року стало використання підроблених документів або документів із недостовірними відомостями щодо кінцевих отримувачів гуманітарної допомоги.

