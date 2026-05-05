Відкрив подачу побутового газу у багатоквартирному будинку і пообіцяв підірвати його – у Миколаєві поліцейські затримали підозрюваного у замаху на умисне пошкодження майна.

Як повідомили у поліції Миколаївської області, ввечері 4 травня чоловік повідомив операторам спецлінії 112 про те, що має намір здійснити вибух багатоквартирного будинку у Миколаєві. За вказаною заявником адресою прибули патрульні та поліцейські слідчо-оперативної групи Миколаївського райуправління.

У під’їзді правоохоронці відчули запах побутового газу, на що також поскаржилися і місцеві жителі. Встановивши з якої саме квартири виходить газ, поліцейські вимагали власника помешкання відчинити двері, на що останній відмовляв. Тож поліцейським для проведення невідкладного обшуку довелося проникнути у квартиру через вікно.

Працівники газорозподільних мереж припинили подачу побутового газу, яку чоловік відкрив на кухонній плиті, а поліцейські затримали 52-річного зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За результатами медичного освідування на стан сп’яніння у нього виявили 2,20 проміле алкоголю.

Нині слідчі за процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Миколаєва повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – замах на умисне знищення або пошкодження майна. За скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному, який раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців, запобіжний захід.

Триває досудове розслідування.