У ході конфлікту під час розпиття алкоголю зловмисник завдав удар ножем у груди потерпілому, після чого той помер. Слідчі поліції затримали фігуранта у процесуальному порядку та повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства. Йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Про це пише Відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Подія сталась ввечері 4 травня в одному із садових товариств Веснянської громади. До поліції надійшло повідомлення від 50-річного місцевого мешканця про те, що він скоїв вбивство свого знайомого.

На місце події негайно прибули слідчі слідчого управління обласного главку поліції, співробітники відділення поліції № 5 Миколаївського райуправління, криміналістична лабораторія та судово-медичний експерт.

Поліцейські з’ясували, що між фігурантом та 63-річним потерпілим під час застілля виник конфлікт, у ході якого зловмисник схопив ніж та наніс ним удар в область грудної клітини потерпілого, після чого той помер.

Слідчі затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та за процесуального керівництва Миколаївської окружної повідомили йому про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Знаряддя злочину – ніж, поліцейські вилучили та направили на експертне дослідження.

Найближчим часом суд обиратиме затриманому запобіжний захід.

Триває досудове розслідування.