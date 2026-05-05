Нещодавно на проспекті Богоявленському патрульні зупинили двох водіїв електросамокатів, які порушили умови комендантської години та мали явні ознаки наркотичного сп’яніння.

Про це пише Патрульна поліція Миколаївської області у Фейсбуцi.

Поліцейські запропонували громадянам пройти огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку, однак вони відмовилися.

Інспектори склали на обох водіїв адміністративні протоколи за ч.1 ст.130 КУпАП (Керування транспортними засобами у стані сп’яніння або відмова від проходження огляду на стан сп’яніння) КУпАП.

Нагадуємо, керування будь-яким транспортним засобом у стані сп’яніння становить загрозу для життя та здоров’я як самого водія, так і інших учасників дорожнього руху. Дотримуйтесь правил дорожнього руху та будьте відповідальними! – заявили у поліції.