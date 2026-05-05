Кабінет міністрів України очікує в 2026 році залучення від приватних інвесторів близько 10 млрд гривень надходжень в результаті великої приватизації і 3 млрд – від малої.

Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.

За словами Свириденко, це амбітне завдання в умовах війни, але саме його обговорили й узгодили на нараді з Міністерством економіки та Фондом держмайна. Сама нарада відбулась в ТРЦ Ocean Plaza, який раніше належав російському олігарху аркадію ротенбергу, а згодом було передано у власність держави відповідно до закону України “Про санкції”.

Плануємо виставити його на відкритий аукціон у третьому кварталі цього року з орієнтовною ринковою вартістю близько 100 млн доларів – зазначила очільниця уряду.

Водночас мала приватизація в Україні не зупиниться.

Це постійний процес, який уже дає результат і формує стабільні надходження до бюджету. З початку року вже отримали понад 1 млрд гривень і виконали значну частину річного плану – заявила прем’єр-міністр України.