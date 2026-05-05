Літак Бе-12 “Чайка”, три катери, судно забезпечення окупантів ― чергова здобич “Примар” ГУР у Криму.

Фахівці спецпідрозділу ГУР МО України “Примари” продовжують реалізацію системного підходу до ліквідації військових об’єктів росії у тимчасово окупованому Криму.

Під час однієї з операцій у квітні 2026 року розвідники уразили низку цілей, пов’язаних із десантно-штурмовими можливостями, морським забезпеченням та авіаційною компонентою противника.

Уражено та виведено з ладу:

• три десантно-штурмові катери проєкту 05060;

• судно забезпечення;

• ангар зберігання десантно-штурмових катерів проєкту 05060;

• протичовновий літак-амфібію Бе-12 “Чайка”.

Окремий епізод ― ухилення борта “Примар” від ворожого ПЗРК. Попри спроби московитів завадити виконанню бойового завдання, майстри ГУР продовжили операцію та здобули черговий важливий результат, який послаблює російську окупаційну армію.

Видовищні кадри методичної бойової роботи “Примар” ГУР дивіться у відео.