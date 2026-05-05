Як повідомляло ІншеТВ, Рідкісна хантавірусна інфекція вбила трьох на круїзному лайнері.

На зараз медики підтвердили один випадок хантавірусу, ще п’ять випадків розслідують, йдеться у повідомленні.

За повідомленням посольства України в Нідерландах, компанія Oceanwide Expeditions, яка є оператором судна MV Hondius, підтвердила у відповідь на запит українських дипломатів наявність 5 громадян України серед членів екіпажу лайнера.

За наявною станом на зараз інформацією, свідчень про незадовільній стан їхнього здоровʼя немає.

ВООЗ повідомила BBC, що “дослідження в лабораторії тривають”.

Можливий спалах вірусу стався на борту круїзного лайнера MV Hondius, який прямував з Аргентини до Кабо-Верде.

Перш ніж ВООЗ підтвердила три смерті, BBC дізналася про смерті щонайменше двох людей. Це нідерландська пара – 70-річний чоловік та 69-річна жінка.

За словами представника охорони здоров’я, чоловік раптово захворів, у нього піднялася температура, з’явився головний біль, біль у животі та діарея. Він помер після прибуття на острів Святої Єлени, британську територію в Південній Атлантиці.

Жінці також стало погано на борту, і її евакуювали до Південної Африки, де вона померла в лікарні Йоганнесбурга.

Третя померла людина також має громадянство Нідерландів, її стать не називають.

Ще один пасажир лайнеру, 69-річний громадянин Великої Британії, потрапив у реанімацію в Йоганнесбурзі. Місцеві чиновники повідомили BBC, що у нього виявили хантавірус.

Також відомо, що термінова медична допомога була потрібна двом членам екіпажу, але влада Кабо-Верде не дала дозволу на їхню висадку та доставку до лікарні.

“Висадка та медичне обстеження всіх пасажирів потребує координації з місцевими органами охорони здоров’я, і ми тісно з ними консультуємося”, – заявив BBC організатор круїзу компанія Oceanwide Expeditions.

Лайнер MV Hondius вирушив з Ушуаї на півдні Аргентини 20 березня та завершив свою подорож 4 травня в Кабо-Верде, де він стоїть на якорі біля столиці Праї.

Як повідомив BBC речник міністерства охорони здоров’я Південної Африки, на борту судна було близько 150 туристів з різних країн.

Ось що відомо про хантавірус.

Що це за хвороба

Хантавірус – це група вірусів, які переносяться гризунами й передаються людям переважно через вдихання повітряних частинок із висохлих виділень гризунів.

За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань США (CDC), зараження зазвичай відбувається, коли вірус потрапляє в повітря з сечею, фекаліями або слиною гризунів.

Хоча це трапляється рідко, вірус також може передаватися через укуси або подряпини від гризунів.

Вірус може спричиняти два тяжкі захворювання.

Підпис до фото,Фото під мікроскопом вірусу Sin Nombre Hanta, який переносять гризуни

Перше – хантавірусний легеневий синдром (HPS), який часто починається з втоми, підвищеної температури та м’язового болю, а потім з’являються головний біль, запаморочення, озноб і проблеми з животом. Якщо розвиваються респіраторні симптоми, рівень смертності становить приблизно 38% за даними CDC.

Друге захворювання – геморагічна гарячка з нирковим синдромом (HFRS), є більш тяжким і переважно вражає нирки. Пізні симптоми можуть включати низький артеріальний тиск, внутрішні кровотечі та гостру ниркову недостатність.

Скільки було випадків у світі

За оцінками, щороку у світі, переважно в Європі та Азії, реєструють близько 150 000 випадків геморагічної гарячки з нирковим синдромом, свідчить звіт Національних інститутів здоров’я. Понад половина цих випадків зазвичай припадає на Китай.

Останні дані зі США показують, що з 1993 року, коли почалося спостереження за хантавірусом, і до 2023 року в країні зафіксували 890 випадків.

Однак Сеульський вірус – один із основних штамів хантавірусу, який переносять норвезькі щури (також відомі як бурі щури), – поширений у всьому світі, зокрема й у США.

Як лікують

Специфічного лікування хантавірусних інфекцій не існує.

CDC рекомендує підтримувальну терапію для симптомів, яка може включати кисневу терапію, штучну вентиляцію легень, противірусні препарати та навіть діаліз.

Пацієнтам із тяжкими симптомами може знадобитися госпіталізація до відділення інтенсивної терапії. У важких випадках деяким може знадобитися інтубація легень.

CDC також рекомендує уникати контакту з гризунами вдома або в офісах, щоб зменшити ризик зараження вірусом.

Агентство радить герметизувати щілини в підвалах або на горищах, через які гризуни можуть проникнути в житло.

Під час прибирання посліду гризунів рекомендують використовувати захисне спорядження, щоб уникнути вдихання забрудненого повітря.

Останні відомі випадки

У лютому 2025 року Бетсі Аракава, дружина оскароносного актора Джина Гекмена померла від респіраторного захворювання, пов’язаного з хантавірусом.

Аракаву знайшли мертвою разом із чоловіком у їхньому будинку в Санта-Фе. У ході розслідування зʼясували, що жінка померла від хантавірусного легеневого синдрому, десь за тиждень до смерті самого Гекмена.

Підпис до фото,Актор Джин Гекмен та його дружина Бетсі Аракава в 1986 році в Лос-Анджелесі

Актор, як припускають медичні слідчі, помер від ішемічної хвороби серця, а також хвороби Альцгеймера.

За висновками слідчих, Аракава заразилася HPS – найпоширенішим штамом вірусу в США.

У господарських будівлях будинку пари виявили гнізда та кілька мертвих гризунів.

Поліцейські записи показали, що за кілька днів до смерті Аракава шукала в інтернеті інформацію про симптоми грипу та COVID-19.