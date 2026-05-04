Європейська комісія дозволила Німеччині надати державну підтримку для відновлення осушених боліт.

Як повідомили в Брюсселі, власники та землекористувачі зможуть отримати загалом близько 1,3 млрд євро, якщо візьмуть на себе зобов’язання щодо відновлення боліт на своїх територіях, пише Delfi з посиланням на DPA.

Програма передбачає покриття витрат на попередні консультації та інвестиції, а також виплату компенсацій за економічні втрати. У Єврокомісії вважають цей захід обґрунтованим: його позитивний ефект перевищує можливі негативні наслідки для конкуренції на ринку.

Федеральне міністерство навколишнього середовища Німеччини на чолі з Карстеном Шнайдером розглядає болота як важливий інструмент у боротьбі зі зміною клімату. За розрахунками відомства, відновлення боліт на осушених землях до 2045 року дозволить скоротити викиди на 28 млн тонн в еквіваленті CO2. До цього ж терміну Німеччина планує досягти кліматичної нейтральності — коли обсяг викидів не перевищує здатність екосистем їх поглинати.

За допомогою державної підтримки міністерство має намір практично подвоїти площу болотних угідь у країні. «Завдяки цій пропозиції ми можемо надати болотним регіонам Німеччини і, насамперед, сільськогосподарським та лісогосподарським підприємствам реальні перспективи на майбутнє», — заявив Шнайдер. За його словами, «вологісне сільське господарство» дозволяє утримувати воду на території, не відмовляючись від її економічного використання.

Торф’яні болота відіграють значну роль у захисті клімату: вони здатні поглинати великі обсяги парникових газів і допомагають підтримувати водний баланс. Для реалізації цих цілей федеральний уряд планує до кінця 2029 року виділити близько 1,75 млрд євро з Фонду клімату та трансформації — ця підтримка також уже схвалена Єврокомісією.

Кошти спрямують на рекультивацію земель, компенсацію збитків, пов’язаних із втратою вартості власності та прав користування, а також на створення нових ланцюжків доданої вартості для продукції з болотних рослин. Йдеться, наприклад, про виробництво волокон для паперу, картону або будівельних матеріалів. Подати заявки зможуть власники земель, землекористувачі та їхні об’єднання.

За даними міністерства, у Німеччині сьогодні осушено понад 90% територій, що спочатку були болотами. Вологими залишаються лише близько 100 000 гектарів, і завдяки програмі до них планується додати ще близько 90 000 гектарів.

