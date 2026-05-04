Андреа Мальдера очолить збірну України з футболу. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, передає Zn.ua.

Якщо контракт буде укладено, Мальдера стане першим іноземним головним тренером в історії української збірної.

Водночас для Мальдери це буде поверненням до національної команди України.

Раніше він уже працював зі збірною у статусі помічника Андрія Шевченка, коли той обіймав посаду головного тренера з 2016 до 2021 року.

Після завершення контракту Шевченко залишив збірну, разом із ним пішов і Мальдера.

Після цього Андреа працював помічником екстренера «Шахтаря» Роберто Де Дзербі у «Брайтоні» та «Марселі».

Після закінчення контракту Сергія Реброва головним претендентом на посаду головного тренера збірної футбольні спеціалісти та аналітики вважали колишнього головного тренера «Карпат», «Металіста» та «Дніпра» Мирона Маркевича.

