Російська війна проти України цього року скоріше за все буде продовжуватися, але пробувати атакувати якусь з країн НАТО Кремль навряд чи наважиться.

Таку думку висловив президент Фінляндії Александер Стубб на спільному брифінгу з президентом Чеської Республіки Петром Павелом, передає кореспондент Укрінформу.

Зауваживши, що війна в Україні тісно пов’язана з європейською безпекою, Стубб зазначив, що відпрацьовуються три базові сценарії: перший сценарій – війна продовжується; другий – укладається мирна угода; третій сценарій – одна чи інша сторона буде послаблена.

«Ми вважаємо, що цього року перший сценарій є найімовірнішим, і ми насправді бачимо набагато сильнішу Україну зараз», – заявив фінський президент.

Водночас він послався на розвідувальні дані, які свідчать про те, що для Росії «було б досить невигідно випробовувати рішучість країн НАТО щодо застосування Статті 5».

«Якщо я дивлюся, наприклад, на позицію Фінляндії, яка зрештою була створена для захисту від загрози безпеці зі Сходу, мене це зовсім не хвилює. Я думаю, що планка для цього (для військової атаки з боку РФ – ред.) просто занадто висока не лише щодо Фінляндії, а й для Альянсу загалом», – сказав президент.

Стубб водночас попередив, що будуть гібридні атаки, які вже постійно фіксуються: інформаційна війна, порушення повітряного простору, пошкодження кабелів зв’язку, диверсійні акти тощо. Це – атаки, від яких досить важко захиститися, визнав політик, але запевнив, що наразі створюється стримуючий фактор, якого не було з часів Холодної війни.

Головними темами переговорів голів держав стали майбутнє європейської безпекової архітектури, посилення європейського крила НАТО, продовження підтримки України та реакція Європи на зміну закордонну політику США, а також ситуація на Близькому Сході.

Як повідомлялося, Александер Стубб перебуває в Празі з візитом 4-5 травня на запрошення Петра Павела. Це другий його офіційний візит у Чехію. Передбачені також його зустрічі з керівниками уряду, обох палат парламенту та участь у конференції «Європа як завдання».

Нагадаємо, чимало експертів припускають, що Росія може вдатися до військової провокації щодо одної з країн Північноатлантичного альянсу, насамперед у Балтійському регіоні.