Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.05.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 336 120 (+970) осіб
танків – 11 917 (+3) од.
бойових броньованих машин – 24 510 (+3) од.
артилерійських систем – 41 386 (+80) од.
РСЗВ – 1 770 (+3) од.
засоби ППО – 1 361 (+4) од.
літаків – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 352 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів – 1 320 (+3) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 274 030 (+1 968) од.
крилаті ракети – 4 584 (+0) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 94 030 (+206) од.
спеціальна техніка – 4 170 (+2) од.
Дані уточнюються.