У Чебоксари, Чуваської республіки рф було гучно вночі – ракети завдали удару по військовому підприємству «ВНИИР-Прогресс».

За даними Генштабу ЗСУ, завод «ВНДІР-Прогрес» займається виробництвом супутникових ГНСС-приймачів та антен для систем Glonass, GPS та Galileo модулів типу «Комета», які застосовуються в дронах-камікадзе типу Shahed, а також в ракетах комплексів «Іскандер-М», «Калібр» та модулях для авіабомб.

Військові моніторингові канали зазначають, що влучання по заводу АО “ВНИИР-ПРОГРЕСС” у м. Чебоксари здійснили саме ракети FP-5 “Фламінго”.