Ворожі атаки по Миколаївській області за минулу добу, станом на 07:00 ранку 5 травня.

Вчора ворог атакував область БпЛА типу «Shahed». Під ударом була енергетична інфраструктура. Постраждалих немає.

Миколаївський район

Учора ворог шість разів атакував FPV-дрономами Очаківську громаду. Постраждалих немає.

Баштанський район

Вчора та сьогодні під ранок ворог тричі атакував Снігурівську громаду БпЛА, попередньо типу «Молнія». Внаслідок чого було пошкоджено багатоквартирний будинок та автомобіль. Постраждалих немає.