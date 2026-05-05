Один із найближчих соратників Сі Цзіньпіна — Цай Ці — дедалі частіше розглядається як друга за впливом людина в Китаї. Як керівник адміністрації китайського лідера, він контролює доступ до нього, відповідає за безпеку, інформаційні потоки та значну частину внутрішньопартійної роботи, що надає йому винятковий вплив у системі влади КНР.

Про це пише The Economist, передає Zn.ua.

Унікальна фігура

Цай Ці входить до складу Постійного комітету Політбюро, який є найвищим органом керівництва Комуністичної партії Китаю. Формально він посідає п’яте місце серед семи його членів, але став першим за понад 40 років, хто одночасно очолює й Генеральний офіс партії. Ця структура фактично виконує функції апарату глави держави.

На цій посаді він координує робочий графік Сі Цзіньпіна, контролює потоки інформації, які надходять до лідера, а також супроводжує його під час внутрішніх і закордонних поїздок. Крім того, 70-річний Цай відповідає за особисту безпеку Сі як керівник Центрального бюро охорони.

China’s President Xi Jinping (C) stands with Politburo Standing Committee members Cai Qi (L) and Zhao Leji (R) during a wreath laying ceremony at the Monument to the People’s Heroes to honour deceased national heroes on Martyrs’ Day in Beijing’s Tiananmen Square on September 30, 2025. (Photo by GREG BAKER / AFP) (Photo by GREG BAKER/AFP via Getty Images)

Також Цай очолює Центральний секретаріат, який відповідає за реалізацію рішень керівництва партії. За даними аналітиків, посадовець має стосунок до питань кібербезпеки та нацбезпеки. Це забезпечує йому доступ до широкого кола стратегічної інформації, включно з діяльністю силових структур і військових.

Наступний після Сі?

Експерти зазначають, що концентрація таких повноважень в одних руках є нетиповою для сучасної політичної системи Китаю. Колишній аналітик ЦРУ Джонатан Цзін оцінив, що у разі відсутності чіткого плану наступництва саме Цай Ці може очолити КНР.

Однак, як зауважують у The Economist, Сі Цзіньпін легко усуває навіть найближчих соратників, зокрема під час антикорупційних кампаній. Протягом останніх років саме так нинішній президент позбувся десятків високопоставлених військових і чиновників.

Наразі низка аналітиків вважає, що нинішня конфігурація влади є спробою збалансувати вплив між високопосадовцями, зокрема прем’єром Лі Цянем, аби уникнути концентрації влади однією людиною.

Водночас Цай Ці, окрім супроводу Сі Цзіньпіна на зустрічах із іноземними лідерами, особисто проводить переговори, зокрема з представниками Індії, Єгипту та Туреччини. Окрім того, чоловік зустрічається з впливовими американськими бізнесменами.

Politburo Standing Committee member Cai Qi attends the second plenary session of the National People’s Congress in Beijing’s Great Hall of the People on March 8, 2025. (Photo by GREG BAKER / AFP) (Photo by GREG BAKER/AFP via Getty Images)

Журналісти вказують, що його життя тісно пов’язане з Сі Цзіньпіном: вони знайомі понад 30 років і працювали разом у провінціях Фуцзянь і Чжецзян. Стрімке кар’єрне просування Цая розпочалося після його переведення у Пекін у 2014 році.

Аналітики наголошують, що ключовим фактором його впливу є особиста лояльність до Сі та відсутність власної політичної бази, тому це робить його залежним від чинного лідера і зручним виконавцем його політики.

Раніше всі думали, що Цай Ці піде на пенсію у 2027 році, бо так вимагають правила партії з огляду на його вік. Але оскільки сам Сі Цзіньпін раніше скасував ці правила для себе, щоб залишитися при владі довше, він може зробити те саме і для свого соратника.

