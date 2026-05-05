Гучно було в Кірішах Ленінградської області, де знаходиться “Киришинефтеоргсинтез” (КІНЕФ) – найбільший нафтопереробний завод регіону та один з найбільших у Росії. Виробляє бензин, дизель, гас, мазут та нафтохімію.

Як мінімум у 18 регіонах РФ сьогодні вночі оголошувалась ракетна небезпека, у 18 аеропортах запроваджувалися обмеження польотів.

У Ханти-Мансійському автономному окрузі в РФ у ніч проти 5 травня вперше було оголошено ракетну небезпеку. Про це повідомили голова регіону Руслан Кухарчук та читачі ASTRA. Наразі небезпека вже скасована. Регіон розташований за 2000 кілометрів від українського кордону.

Всього ввечері та в ніч з 4 на 5 травня вводилися обмеження в аеропортах у Волгограді, Іжевську, Казані, Нижньокамську, Нижньому Новгороді, Оренбурзі, Орську, Пензі, Пермі, Пскові, Самарі, Саратові, Тамбові, Ульяновську, Уфі, Чебоксарах, Череповці, Ярославлі.

Ракетні попередження були ще 16 регіонів: Астраханської області, Брянської області, Калузької області, Курганської області, Нижегородської області, Оренбурзької області, Орловської області, Пензи, Пермського краю, Башкортостану, Мордовії, Свердловської області, Татарстану, Тульської області, Удмурті.