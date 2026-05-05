За останній рік ціни на овочі в Україні зазнали помітних змін, і це відчули майже всі споживачі. Частина популярних продуктів подорожчала через погодні умови, логістичні труднощі та загальну економічну ситуацію, тоді як інші, навпаки, стали доступнішими завдяки кращому врожаю або стабілізації постачання.

Які овочі подорожчали

Найбільше зросли ціни на помідори — на 121,9%. За даними сервісу “Мінфін”, у квітні 2025 року кілограм червоних томатів коштував 112,42 грн в середньому, а цьогоріч за них вже треба віддати 249,42 грн.

Відчутно зросла вартість і огірків, вони за рік подорожчали на 53,4%. У квітні 2026 року середня ціна овочу становила 199,21 грн/кг, а тогоріч у цей же період — 129,87 грн/кг.

Які овочі подешевшали

На 80,8% стала доступнішою за вартістю капуста білокачанна, яку зараз продають в середньому по 10,52 грн/кг. Рік тому за кілограм овочу треба було віддати 54,75 грн.

Помітно знизилася й ціна на буряк, який у квітні 2025 року коштував 33,19 грн/кг, а цьогоріч — 9,56 грн/кг, тобто на 71,2% дешевше.

В трійці лідерів з подешевшання опинилася також морква. Вартість овочу знизилася на 68,5% — з 42,74 грн/кг до 13,46 грн/кг в середньому.

Цибуля ріпчаста втратила в ціні 57,4% за рік. Зараз вона коштує близько 9,06 грн/кг, а у 2025 році — 21,25 грн/кг.

Картопля цьогоріч майже вдвічі дешевша (на 41,5%). Зараз овоч продають по 18,87 грн/кг, а у квітні 2025 року він коштував близько 32,28 грн/кг.

Ціни на часник теж знизилися, але не так відчутно — на 12,3%. Тогоріч за кілограм овочу треба було віддати близько 173,46 грн, зараз — 152,17 грн в середньому.