4 травня та в ніч проти 5 травня на території Миколаївщини зареєстровані 7 пожеж.

У Миколаївському районі:

• у м. Миколаєві стались займання в підвальному приміщенні дев’ятиповерхового житлового будинку, а також сіна на території приватного домоволодіння;

• у с. Прогресівка Березанської громади горіла господарча споруда, пожежу ліквідували на площі 30 кв. м;

• у с. Крива Балка Веснянської громади горів сухостій.

У Вознесенському районі:

• у м. Вознесенськ Вознесенської громади горіла господарча споруда у приватному дворі площею 30 кв. м;

• також зафіксовано пожежу сміття.

У Баштанському районі:

• у м. Снігурівка горіли сміття та сухостій.

За добу на гасіння пожеж залучались 32 співробітники, 8 спецавтомобілів.