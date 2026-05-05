4 травня та в ніч проти 5 травня на території Миколаївщини зареєстровані 7 пожеж.
У Миколаївському районі:
• у м. Миколаєві стались займання в підвальному приміщенні дев’ятиповерхового житлового будинку, а також сіна на території приватного домоволодіння;
• у с. Прогресівка Березанської громади горіла господарча споруда, пожежу ліквідували на площі 30 кв. м;
• у с. Крива Балка Веснянської громади горів сухостій.
У Вознесенському районі:
• у м. Вознесенськ Вознесенської громади горіла господарча споруда у приватному дворі площею 30 кв. м;
• також зафіксовано пожежу сміття.
У Баштанському районі:
• у м. Снігурівка горіли сміття та сухостій.
За добу на гасіння пожеж залучались 32 співробітники, 8 спецавтомобілів.