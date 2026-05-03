В результаті спільної операції СБУ, Сил безпілотних систем, ССО та ГУР у російському порту Приморськ уражено ракетний корабель «Каракурт», сторожовий катер та ще один танкер тіньового нафтового флоту.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає Інше ТВ.

«Мінус ще один російський носій «калібрів». Генерал-майор Євгеній Хмара доповів про успішне ураження обʼєктів порту Приморськ. Спільна операція нашої Служби безпеки України, Сил безпілотних систем, ССО, ГУР та прикордонників. Дякую всім вам, воїни, за скоординовану роботу!

Уражено ракетний корабель «Каракурт», також сторожовий катер та ще один танкер тіньового нафтового флоту. Значних ушкоджень досягнуто також і в інфраструктурі нафтоналивного порту. Кожен такий наш результат обмежує російський потенціал війни. Погодив Службі безпеки України й додаткові цілком справедливі відповіді на російські удари по наших містах і селах. Росія може закінчити цю свою війну в будь-який момент. Затягування війни призведе тільки до масштабування наших захисних операцій. Дякую всім, хто бʼється заради України!» – мовиться в повідомленні Президента.

