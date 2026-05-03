Протягом квітня 2026 року протиповітряною обороною Cил оборони знищено понад 57000 повітряних цілей.

Про це повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ, передає Інше ТВ.

Так, було знешкоджено:

69 крилатих ракет Х-101;

7 балістичних ракет “Іскандер-М/KN-23”;

8 крилатих ракет “Калібр”;

4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

5 крилатих ракет “Іскандер-К”

4861 ударний БпЛА типу Shahed;

1065 розвідувальних БпЛА;

51110 БпЛА інших типів.

Авіацією Повітряних Сил впродовж січня здійснено 831 літаковиліт, зокрема понад 550 – на винищувальне авіаційне прикриття; близько 200 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

Як повідомляло Інше ТВ, сьогодні вночі протиповітряною обороною збито/подавлено 249 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні, заході та сході країни.