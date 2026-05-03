Про це Туск заявив перед вильотом до Вірменії, де зберуться лідери близько півсотні країн.

У столиці Вірменії Єревані готуються до великого міжнародного саміту, де зберуться лідери близько 50 країн Європи та партнерських держав. На полях зустрічі заплановано низку двосторонніх переговорів, серед яких — розмова президента України Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Про майбутню зустріч Туск повідомив журналістам у Варшаві перед відльотом до Єревана, підкресливши, що формат саміту передбачає активні прямі контакти між учасниками. За його словами, нинішня ситуація у світі вимагає постійної координації та особистої взаємодії між політичними лідерами. «Я також матиму двосторонні зустрічі з іншими учасниками цього саміту — прем’єр-міністрами та президентами Канади, Туреччини, Великої Британії, а також із Президентом Зеленським», — зазначив Туск.

Він наголосив, що Європейська політична спільнота об’єднує не лише країни ЄС, а й ширше коло партнерів, включно з державами, які беруть участь у спільних політичних процесах, зокрема Вірменію як країну-господарку заходу.

Туск окремо підкреслив, що світ перебуває у стані підвищеної нестабільності, де дипломатія має відігравати ключову роль у запобіганні ескалаціям. За його словами, війни в Україні та на Близькому Сході є прикладами того, як швидко політична напруга може перерости у масштабні конфлікти. «У час стратегічного хаосу та геополітичної невизначеності для мене дуже важливо разом з іншими лідерами надати міжнародній політиці ознаки відповідальності, щоб ситуація не вийшла з-під контролю», — наголосив польський прем’єр.

Зустріч Зеленського і Туска стане частиною ширшої дипломатичної програми саміту, який має на меті посилення координації між європейськими державами та партнерами у період глобальних викликів.

