Українські дрони уразили два танкера в акваторії входу в порт Новоросійськ.

Про це повідомляється на сторінці Фейсбук Володимира Зеленського.

“Наші воїни продовжують застосування санкцій проти російського тіньового нафтового флоту – уразили два таких судна в акваторії входу в порт Новоросійськ. Ці танкери активно застосовувалися для перевезення нафти.

Тепер не будуть. Дякую начальнику Генштабу Андрію Гнатову за керівництво операцією, контррозвідникам Служби безпеки України та нашим ВМС України за незмінно корисні результати. Українська далекобійність буде всебічно розвиватися – на морі, у небі та на землі. Слава Україні!”