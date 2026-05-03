У Хмельницькому 888 учасників одночасно виконали подільський танець “Краков’як”. Представники Національного реєстру рекордів України зафіксували рекорд. Про це повідомляє Хмельницька ОДА, інформує УНН.

Зазначається, що масштабна танцювальна акція відбулась у межах регіонального мистецько-хореографічного проєкту “Поділля танцює”, приуроченого до Міжнародного дня танцю.

У Парку культури і відпочинку імені Михайла Чекмана в Хмельницькому 888 учасників одночасно виконали подільський “Краков’як”, утворивши велике танцювальне коло. До події долучилися хореографічні колективи з Хмельниччини, Вінниччини, Рівненщини, Дніпропетровщини, Львівщини, Волині, Тернопільщини, Чернівеччини та міста Києва – йдеться у повідомленні.

Вказується, що народний танець об’єднав дітей, молодь, професійні, аматорські та зразкові колективи.

Для багатьох учасників це була не просто участь у рекорді, а можливість показати живу традицію – ту, яка передається від покоління до покоління, звучить у музиці, русі, костюмах і спільному відчутті належності до української культури – додали у Хмельницькій ОДА.