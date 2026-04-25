Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський наказав командувачам угруповань і командирам корпусів до 20 травня перевірити організацію логістичного забезпечення військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї оборони. А також вжити всіх заходів для забезпечення засобами підвозу, евакуації, наземними роботизованими комплексами та іншим обладнанням.

