З часу призначення нового верховного лідера Ірану публічно не показували. Було навіть припущення, що його немає в живих, тому що всі його звернення до нації були тільки письмовими. Але зараз стало відомо, що аятола Моджтаба Хаменеї, який очолив державу після загибелі батька, очікує на протез ноги й пластичну операцію.

Про це пише New York Times із посиланням на низку іранських посадовців, передає Громадське.

Як вказує видання, Моджтаба Хаменеї сильно поранений, проте намагається бути залученим в управлінні державою. Одну ногу аятоли тричі оперували, і нині він чекає на протез. Крім того, він переніс операцію на руці, а його обличчя зазнало сильних опіків, тому можливо йому знадобиться пластична операція.

Так, високопоставлені військові та політики Ірану не навідуються до Моджтаби через побоювання того, що Ізраїль може вистежити їх і завдати удару по верховному лідерові. Хаменеї досі не з’являвся на публіці особисто через те, що «не хоче здаватися слабким і вразливим».

NYT зазначає, що керівництво Ірану спілкується з ним через написані від руки листи, які в конвертах передають через низку кур’єрів. У такий самий спосіб аятола дає свою відповідь.

Через неспроможність Моджтаби ухвалювати рішення, його обов’язки тимчасово перейшли до військового керівництва Корпусу вартових ісламської революції та наближених до них.

Новий аятола Ірану

8 березня Рада експертів Ірану оголосила, що обрала Моджтабу наступним верховним лідером після загибелі його батька Алі Хаменеї внаслідок авіаударів Ізраїлю та США. Iran International писало, що Рада зробила вибір під тиском Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР).

Президент США Дональд Трамп заявляв, що новий верховний іранський лідер «не протримається довго», якщо його кандидатури не схвалить Вашингтон.

Він також говорив, що мусить брати особисту участь у виборі наступного лідера Ірану, і порівняв це зі своїм втручанням у Венесуелі, де США захопили й вивезли з країни президента Ніколаса Мадуро, а віцепрезидентка Делсі Родрігес посіла його місце й погодилася співпрацювати зі США.

Іран підтвердив, що Моджтаба Хаменеї зазнав поранення ще першого дня ударів США та Ізраїлю. Він, ймовірно, зазнав поранення ніг, але лишався при тямі й переховувався в добре захищеному місці з обмеженим зв’язком. Саме тому донедавна його досі не показували на публіці.

Свою першу заяву Моджтаба зробив лише 12 березня, де виступив за продовження блокади Ормузької протоки й закриття американських баз на Близькому Сході.