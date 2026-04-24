Як повідомляло ІншеТВ, “Втрачають свідомість від голоду та п’ють дощову воду”: що відомо про ситуацію з бійцями 14-ї бригади.

У Генштабі зробили висновки, зокрема, і кадрові, звільнивши командира бригади.

-Систематичні авіаційні та ракетні удари противника по переправам через річку Оскіл суттєво ускладнили логістичне забезпечення підрозділів Сил оборони в районі міста Куп’янськ. Логістика наших військ тут забезпечується за допомогою плавзасобів та важких БпЛА.

Командуванням вживаються заходи щодо посилення протиповітряної оборони та протидронового захисту на цьому напрямку. Здійснюється нарощення системи радіоелектронної боротьби.

У цих складних умовах особлива увага приділяється забезпеченню наших військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї.

В той же час, попереднім командуванням 14 окремої механізованої бригади приховувався реальний стан справ, було втрачено певну кількість позицій та допущено низку прорахунків щодо забезпечення військовослужбовців. Зокрема, виявлено проблему з постачанням продовольства на одну з позицій бригади.

З метою виправлення ситуації прийнято низку кадрових рішень. Зокрема, усунуто з посади командира 14 омбр, звільнено з посади та призначено з пониженням командира 10 армійського корпусу.

Командиром 14 омбр призначено полковника Тараса Максімова, а 10 армійський корпус очолив бригадний генерал Артем Богомолов.

За результатами виявлених порушень після прийняття посад новопризначеними командирами бригади та корпусу відповідно до рішення Головнокомандувача Збройних Сил України проводиться розслідування комплексною комісією Сухопутних військ.

На даний час завершується службове розслідування щодо посадових осіб 14 омбр, за результатами якого будуть прийняті відповідні управлінські рішення, а матеріали розслідування будуть направлені до правоохоронних органів для надання відповідних правових оцінок.

Нове командування бригади та корпусу вживає всіх можливих заходів для нормалізації ситуації та налагодження забезпечення військовослужбовців на бойових позиціях.

Також Головнокомандувачем Збройних Сил України, з метою підвищення боєздатності підрозділів, визначено завдання командувачу угруповання об’єднаних сил генерал-майору Михайлу Драпатому, у чиєму підпорядкуванні перебуває 10 армійській корпус, щодо проведення перевірки всебічного забезпечення військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї.

Слід зазначити, що нещодавно на позицію військовослужбовців 14 омбр доставлено черговий вантаж з продовольством. За наявності сприятливих умов, буде здійснена негайна евакуація наших воїнів.