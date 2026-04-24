Як повідомлялося, вчора, 23 квітня у селі Угорники на Івано-Франківщині помітили незвичну тварину, яка викликала занепокоєння серед місцевих жителів. Відео з істотою, яку називали чупакаброю, швидко поширилося у мережі.

За словами очевидців, тварина з’явилася серед білого дня поблизу приватних будинків. Вона мала витягнуте тіло, довгі кінцівки, хвіст і незвичну морду, що й викликало підозри та хвилю обговорень у соцмережах.

Що кажуть фахівці

В Інститут зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України прокоментували ситуацію та дали раціональне пояснення, передає ПІК.

За словами експертів, найімовірніше, на відео зафіксована лисиця або собака, уражена Демодекозом. Це захворювання суттєво змінює зовнішній вигляд тварини — спричиняє випадіння шерсті, ураження шкіри та загальне виснаження.

Через це хижаки можуть виглядати незвично або навіть моторошно, що й породжує міфи про «невідомих істот».

Чому тварини виходять до людей

Фахівці також зазначають, що подібні випадки не є рідкістю. Ослаблені хворобою тварини втрачають здатність ефективно полювати у дикій природі, тому змушені шукати їжу поблизу людських осель.

Окрім того, на ситуацію впливає зростання популяції лисиць та безпритульних собак.

Довідка

Демодекоз — це паразитарне захворювання шкіри, спричинене кліщами роду Demodex. Воно уражає волосяні фолікули та сальні залози, викликаючи лисіння, запалення та погіршення стану тварини.