Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.04.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 323 460 (+910) осіб
танків – 11 892 (+4) од.
бойових броньованих машин – 24 445 (+4) од.
артилерійських систем – 40 606 (+32) од.
РСЗВ – 1 753 (+1) од.
засоби ППО – 1 353 (+2) од.
літаків – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 350 (+0) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 254 605 (+1 175) од.
крилаті ракети – 4 549 (+0) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 91 256 (+129) од.
спеціальна техніка – 4 134 (+0) од.
Дані уточнюються.