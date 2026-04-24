В Одесі після кількох нічних атак є загиблі та постраждалі. Про це повідомили у ГУ ДСНС Одеської області.

Внаслідок влучання у 3-поверховий житловий будинок сталося руйнування квартир та зайнялася пожежа. Постраждало 6 осіб.

Зруйновано дві 2-поверхові житлові будівлі, де вогнеборці врятували одну людину та евакуювали ще 20 осіб (серед них 2 дитини). Постраждало 7 осіб.

Також ворожий БпЛА поцілив у 2-поверховий будинок. На жаль, 2 людини загинули, одна особа постраждала. Евакуйовано 16 мешканців з будівлі.

Психологи ДСНС працювали на місцях трагедій всю ніч, надавши допомогу понад 50 мешканцям (з них 3 дитини), які перебували у стані важкого стресу.

Загалом внаслідок російської атаки загинули 2 людини та 14 постраждали.

Ліквідація наслідків триває. Інформація уточнюється.

Понад 140 рятувальників задіяні на місцях влучань.