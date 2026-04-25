Про це заявив омбудсмен Дмитро Лубінець, який неодноразово повідомляв про перешкоди, які чинять представникам уповноваженого з прав людини у ТЦК. Нагадаємо, Омбудсмен перевірив Ужгородський ТЦК – виявив незаконне утримання, знущання та вседозволеність персоналу (ФОТО, ВІДЕО)

-Бачу системну проблему — у різних регіонах продовжуються випадки, коли моїм регіональним Представникам перешкоджають у роботі під час моніторингових візитів. Це недопуск до приміщень, ненадання інформації, спроби блокування візитів, зокрема з боку окремих ТЦК та СП. Такі дії безпосередньо впливають на можливість забезпечення захисту прав людини і ускладнюють виконання нашого мандату. У підсумку — це завжди про конкретну людину, чиї права залишаються без належного реагування.

Закарпаття стало показовим прикладом. І ось маємо перший випадок, коли суд надав юридичну оцінку таким діям: Ужгородський міськрайонний суд визнав керівника Ужгородського РТЦК та СП винним у перешкоджанні діяльності мого Представника. Важливо розуміти, що саме тут за цим блокуванням намагалися приховати кричущі порушення — можливе незаконне утримання людей, застосування металевих кайданок та інші дії, які можуть мати ознаки нелюдського поводження. Ми не лише зафіксували ці факти під час перевірки, а й довели, що спроби обмежити доступ і приховати інформацію від Офіс Омбудсмана України є протиправними. Це чіткий сигнал — парламентський контроль не може блокуватися, а такі дії мають правові наслідки. Водночас ці матеріали вже перебувають у роботі правоохоронних органів.

На майбутнє тримаю на особистому контролі кожен випадок перешкоджання моїй діяльності як Уповноваженого або моїх Представників. Усі такі ситуації отримуватимуть юридичну оцінку. Ми послідовно доводимо ці справи до результату — і вже маємо приклади, коли це підтверджується судовими рішеннями. Це про просту і принципову річ: закон має працювати для всіх однаково, – висловив свої сподівання Лубінець.