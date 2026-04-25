-У Дніпрі досі триває рятувальна операція після російських ударів по місту. Працюють усі служби, медики, рятувальники. Вдячний усім, хто на місцях і справді допомагає людям. З ночі росіяни тероризують Дніпро – завдають ударів і ракетами, і дронами. Удари приходяться по звичайних житлових будинках, енергетиці, цивільних обʼєктах. Удень росіяни атакували ще й повторно житловий квартал, по якому били вночі. Багато поранених. Станом на цей час відомо про понад 40 поранених у Дніпрі. І серед них є діти. Двадцять три людини було госпіталізовано. Ще двоє людей вважаються зниклими безвісти – їхні пошуки триватимуть, поки не буде зʼясовано, що з ними сталося. На жаль, п’ятеро людей у місті загинули через ці російські удари. Мої співчуття рідним і близьким, – написав Зеленський у соцмережах

-Важливо, щоб світ не мовчав про те, що відбувається, і щоб оця російська війна у Європі не втрачала уваги через війну в Ірані. «Шахеди» вбивають людей однаково, і захист від крилатих ракет та балістики має бути однаково надійним. Дуже розраховуємо, щоб кожна наша політична домовленість про посилення ППО була реалізована вчасно. І важливо, щоб тиск на Росію за цю війну не припинявся жодного дня: не має бути жодних пауз у санкціях проти Росії за кожен із таких ударів. Життя потребує захисту, і я дякую кожному, хто з Україною!