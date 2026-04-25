У Стокгольмі набирає популярності незвичайний формат психологічної допомоги — консультації проходять не в кабінетах клінік, а в звичайних барах. Автори проекту вважають, що така ситуація полегшує людям перший крок до лікування, швидше звернутися до фахівця і не турбуватися про те, що подумають рідні, друзі та колеги, дізнавшись про їхні візити до клініки.

Про це пише «Європульс», передає Інше ТВ.

Похід у бар зазвичай асоціюється з пивом, гучною музикою та поверховими розмовами. Але тепер у Стокгольмі все частіше можна зустріти у таких закладах людей, які сидять у кутку з блокнотом, занурившись у серйозну розмову. Це не ділова зустріч і не побачення – це психотерапія.

Проект називається “Терапія в барі” (Bar-Therapie): його мета полягає в тому, щоб психологічна допомога стала максимально доступною, а суспільство більше не вважало звернення до лікаря чимось ганебним.

Досі багато хто соромиться звертатися до фахівців, бо бояться засудження оточуючих і не можуть подолати стереотип про те, що до психологів ходять лише люди із серйозними психічними розладами. Крім того, як кажуть ініціатори проекту, частина відвідувачів почувається некомфортно, коли приходить до кабінету лікаря в клініці, а в барі їм простіше розслабитися, адже вони і так бувають там у вільний час.

Ідея полягає в тому, щоб зробити перший крок до лікування максимально простим – психотерапія має стати такою ж природною частиною життя, як похід до спортзалу чи зустріч із друзями.

Те, що сеанс відбувається у громадському місці, як не дивно, допомагає багатьом пацієнтам швидше відкритися. Вони почуваються менш «хворими» та більш включеними у звичайне життя.

Зрозуміло, є певні правила. Головне з них – жодного алкоголю під час розмови. Хоча зустріч і проходить у барі, пацієнт та терапевт зазвичай замовляють каву, чай чи воду.

Допомогти тим, хто зазнає психологічних труднощів, можуть і бармени — невід’ємною частиною концепції стало навчання працівників закладів. Персонал за стійкою проходить спеціальний інструктаж, щоб розпізнати відвідувачів у стані кризи. Бармени не замінюють лікарів, а грамотно реагують на емоційний стан людини і при необхідності направляють її до професійного консультанта, який працює у тому ж залі.

Проект має й критиків. Деякі експерти сумніваються, що у такій обстановці можлива професійна робота із серйозними травмами чи тяжкими психічними розладами. Конфіденційність є ще одним важливим питанням, адже розмову можуть почути сторонні.

Проте успіх проекту у Швеції говорить сам за себе. На його користь говорить і те, що прийому у класичних психотерапевтів можна чекати довго, а терапія в барі доступна того ж дня.

Як повідомляло Інше ТВ, ШІ-психотерапевти, як виявилось, ведуть користувачів до ще більших психічних захворювань