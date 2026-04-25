У межах державної політики у сфері охорони здоров’я та відповідно до стратегії Уряду в умовах воєнного стану Національна служба здоров’я України продовжує забезпечувати підтримку медичних закладів у прифронтових регіонах через Програму медичних гарантій, повідомили у МОЗ.

Понад 524,9 млн грн сплатила НСЗУ закладам охорони здоров’я у І кварталі 2026 року за пакетом «Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на територіях активних бойових дій».

Додаткове фінансування отримали 178 надавачів медичних послуг у 9 областях:

Харківська > 143,8 млн грн (53 заклади)

Одеська > 95,7 млн грн (40 закладів)

Херсонська > 65,9 млн грн (11 закладів)

Сумська > 54,5 млн грн (23 заклади)

Запорізька > 50,2 млн грн (16 закладів)

Миколаївська > 46,1 млн грн (16 закладів)

Дніпропетровська > 29,7 млн грн (7 закладів)

Чернігівська > 22,5 млн грн (5 закладів)

Донецька > 16,5 млн грн (7 закладів)

Фінансовий механізм цього пакета дозволяє медичним закладам стабільно працювати незалежно від фактичних обсягів наданих послуг. Йдеться про збереження кадрового потенціалу, безперервність надання медичної допомоги та доступ пацієнтів до лікування.

Пакет передбачає щомісячне додаткове фінансування із розрахунку на кожного працівника. Це посилює фонд оплати праці та дає можливість закладам гнучко розподіляти ресурси для підтримки медичних команд, які працюють у складних умовах війни.

Своєчасні оплати з боку держави через НСЗУ є одним із ключових інструментів забезпечення стійкості медичної системи в умовах війни — щоб пацієнти мали доступ до необхідної медичної допомоги незалежно від безпекової ситуації.