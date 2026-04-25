Про це сказав президент Зеленський під час спілкування з президентом Азербайджану Алієвим, який, у свою чергу, заявив, що наступна зустріч президентів буде в Україні.

Дійсно, у нас було кілька зустрічей на різних міжнародних майданчиках за останні роки. Ми завжди підтримували одне одного. Я дякую Азербайджану за підтримку нашого суверенітету, територіальної цілісності. Без сумніву, Україна завжди підтримувала територіальну цілісність і суверенітет Азербайджану.

Упродовж цієї війни це перший візит мій в Азербайджан – нашою делегацією, – і я дякую вам за цей візит. Ми сьогодні підписали шість документів. Деталями обов’язково наші команди пізніше поділяться. Це різні напрями. Сьогодні напрям номер один – це безпека. Це оборонно-промисловий комплекс. Україна продемонструвала стійкість під час цієї війни проти агресора і сьогодні ділиться своїм досвідом. Я сьогодні говорив з нашими експертами, які перебувають сьогодні в Азербайджані. Вони, безумовно, підтримують наших колег. Безумовно, ми будемо розвивати наше співробітництво, копродакшн. І це дуже важливі напрями, які точно збільшать і безпеку наших країн, наших народів, і товарообіг, який ми дійсно хочемо дуже збільшити між нашими країнами.

Друге питання. Я сьогодні подякував пану Президенту за те, що під час цієї важкої зими з нами були партнери – український народ був не на одинці. Безумовно, це наша протиповітряна оборона, наші героїчні військові, які захищали, наші енергетики, але й партнерські відносини. І енергетичні пакети, які впродовж усього цього часу випробувань важкої війни, – 11 енергетичних пакетів, якими Азербайджан підтримував Україну. Ми за це вдячні й високо це цінуємо. І говоримо про продовження відповідних ініціатив.

Окремо я хотів би подякувати шановному пану Президенту за те, що ви допомагали нашим діточкам – дітям, які з прикордонних територій, яким було дуже важко, які постраждали через війну. Дякуємо за таку підтримку. Ви прийняли більше 500 наших українських діточок. Дякую за таку гуманітарну підтримку.

Ми говорили про енергетику, також наше співробітництво. Це сьогодні виклик в усьому світі. Не тільки виклик в Україні, у Європі – в усьому світі через війну в Ірані. Тому тут потрібні стабільні партнери. Я дякую за це.

Безумовно, ми дуже раді, що азербайджанські студенти дуже часто обирають Україну. Відповідні програми ми будемо продовжувати.

Ну і дуже важливо, що ми проговорювали й мирні зусилля. Для України дуже важливо, щоб Росія знайшла в собі сили закінчити цю несправедливу війну. Безумовно, ми високо цінуємо роль наших партнерів у медіації цього процесу. Ми поділилися з Президентом Азербайджану, що ми готові до тристоронніх перемовин. Ми мали такі перемовини в Туреччині. Ми мали такі перемовини з нашими американськими партнерами в Швейцарії. Безумовно, ми готові до найближчих перемовин в Азербайджані, якщо Росія буде готова до дипломатії.

Шановний пане Президенте, вважаю, що оборонно-промисловий комплекс, безпека і це глибоке співробітництво, до якого, на мій погляд, сьогодні ми зробили дуже серйозний крок підписанням відповідних документів, – я вважаю, що це питання не зброї. Це сьогодні питання для всього світу – стабільності для народів, спокою для людей, що країни такі сильні, що спроможні захищатися від будь-яких викликів. Це також дуже важливий сигнал. На мій погляд, будь-які країни, перед тим як вони навіть думають теоретично про ту чи іншу агресію, повинні знати, що країни, проти яких вони хочуть розпалювати бойові дії, – вони готові до будь-яких викликів. Ми бажаємо народу Азербайджану сили і миру, і для нас це дуже важливо. Ми розуміємо, що не все так просто. Ми розуміємо, що ми сьогодні знаходимося в процесі гарячої, найбільшої війни за останні 80 років. Навіть зараз –скажу вам чесно, пане Президенте, зараз у мене була доповідь моїх колегах, – навіть зараз Росія обстрілює нас різними повітряними цілями. Безумовно, є руйнування, безумовно, вони обстрілюють цивільні цілі, інфраструктуру, енергетику, залізницю. Користуючись цим моментом – знаю, що є вже жертви, на жаль, є велика кількість поранених, – мої співчуття приношу всім нашим українським сім’ям.

Дякую, шановний пане Президенте. Дякую за цей візит, за нашу розмову і, найважливіше, за наші домовленості.