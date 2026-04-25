Бійці 60 окремої механізованої Інгулецької бригади Третього армійського корпусу побачили літню жінку, яка рухалася прострілюваною дорогою на Лиманщині. Без надії вижити, вона йшла крізь вирви від снарядів і тіла односельців — допоки за нею не прибув робот.

За справу взялися бійці роти безпілотних наземних систем “Cerberus”. Щоб не налякати жінку, наземний роботизований комплекс накрили ковдрою із посланням: «Бабуся, сідай!».

Ще трьох цивільних, які виходили пішки, дрони супроводжували до точки евакуації. Діставшись бронеавтомобіля, бійці 1-го мехбату вивезли людей із зони бойових дій і передали Патронатній службі «Янголи Трійки» 60 ОМБр.

Евакуйованій жінці 77 років. 53 із них вона прожила у власному будинку, який зруйнували окупанти. Третій армійський корпус закликає: евакуюйтеся завчасно, щоб зберегти найцінніше — життя.