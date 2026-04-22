Страшний теракт, внаслідок якого загинуло 7 людей, продовжує обростати подробицями, хоча минуло вже кілька днів. Нова інформація з’являлася і про особу вбивці (наприклад, сьогодні Вигівський розповів, що він постійно знімав відео і називав себе російським генералом), і про те, що Поліціянтка, яку вчора взяли під варту, була на Майдані як медекиня і не є патрульною, і про вияви людяності, про які в гарячці теракту згадали не одразу. Тепер ми знаємо, що поранений хлопчик, коли до нього підбігли, щоб допомогти, просив рятувати не його, а тата, а сьогодні стало відомо про справжнього героя, місцевого двірника, який накрив собою пораненого хлопчину.

Про нього розповіли журналісти, які повідомили, що двірник дядя Саша, на жаль, помер в лікарні.

На відео із камер спостереження і оприлюднених записів із бодікамер правоохоронців видно, як стрілець вдруге повертається до під’їзду. Там на тротуарі сидить поранена дитина, а поруч лежить його закривавлений тато. У той момент, коли терорист відкриває вогонь по дитині, до хлопчика підбігає двірник, добре відомий усім мешканцям як дядя Саша. Він закриває його собою – і кулі летять у нього.

За життя чоловіка понад добу боролися медики. Через важкі поранення печінки, кишківника і шлунка врятувати Олександра Григоровича не вдалося.

Місцеві розповіли, що дядя Саша завжди усміхався до людей та дуже любив дітей і допомагав при нагоді. Він власним коштом посадив у дворі ялинки, а напередодні Нового року прикрашав їх цукерками для діток. Коли малеча з’їдала солодке — вішав знову. Через це діти завжди називали його дідом, а він їх — онуками. Також він закликав мешканців будинку у Голосіївському районі Києва саджати у дворі фруктові дерева, аби навесні вони радували усіх своїм цвітом, а влітку — плодами. Олександр Григорович захоплювався різьбленням, робив різноманітні вироби із дерева. Мріяв, що коли завершиться війна, він змайструє стіл уздовж усього будинку і відсвяткує перемогу разом із сусідами.

“У чоловіка залишився котик, який тепер самотньо блукає під’їздами. Мешканці пообіцяли доглядати за ним, а ще в пам’ять про Олександра посадять у дворі дерева”, — розповіли ведучі.