Трагічна ДТП сталася сьогодні вранці на дорозі Бургас — Малко-Тирново, неподалік кордону з Туреччиною.

Автобус, у якому перебували 37 пасажирів та двоє водіїв (усі — громадяни України), зупинився на узбіччі через те, що закінчилося пальне. Пасажири вийшли з салону та зібралися позаду транспортного засобу. У цей момент автобус несподівано почав котитися назад (ймовірно, через технічну несправність або людську помилку) і в’їхав у натовп людей, після чого перекинувся в кювет, повідомляють Новини Live.

Загинуло 2 особи, поранено 16, частина з них перебуває у важкому стані.

Шестеро постраждалих із серйозними травмами доставлені до лікарень Бургаса, ще десятеро отримали допомогу в центрі екстреної медицини в Малко-Тирново.

Болгарська поліція наразі проводить розслідування, щоб встановити точну причину самовільного руху автобуса.