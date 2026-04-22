У січні – березні 2026 року до місцевих бюджетів Миколаївщини забезпечено 42,5 млн грн акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі алкогольних напоїв, що перевищило минулорічні показники на 1,9 млн гривень. Про це повідомили в управлінні контролю за підакцизними товарами Головного управління ДПС у Миколаївській області.

Питома вага цього податку у загальній сумі надходжень до місцевих бюджетів становить 1,4 відсотка.

Нагадуємо, що суб’єкти підприємництва щомісячно сплачують п’ятивідсотковий акцизний податок з реалізації алкогольних напоїв у роздріб, маючи відповідні ліцензії. Платіж повністю зараховується до бюджету тієї територіальної громади, де здійснюється торгівля.

ДПС Миколаївщини висловлює подяку усім платникам акцизного податку, які працюють легально та забезпечують місцеві бюджети області вагомими надходженнями.