Державний архів Миколаївської області спільно з Управлінням цифрової трансформації Миколаївської обласної військової адміністрації розпочинають проєкт серії публікацій листів жителів Миколаївщини, які під час Другої світової війни опинилися у нацистській неволі.

Про це повідомили в Держархіві Миколаївщини.

Основу публікацій становлять документи з колекції «Листи радянських громадян із нацистської неволі» (фонд № Р-2871, опис № 1, за 1941–1945 роки), що зберігаються у Державному архіві Миколаївської області. Ці матеріали є унікальними свідченнями особистих історій, пережитих у роки війни. Оцифрування картотеки здійснено за підтримки Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр».

Публікація реалізується на платформі «Хвилька» – цифровій помічниці Миколаївської області, першому в Україні ШІ-асистенті регіону.

Ініціатива реалізується в межах виконання Стратегії захисту документальної спадщини на період до 2027 року, зокрема у контексті Стратегічної цілі 1 “Цифровізація сфери архівної справи та забезпечення її відповідності інформаційним потребам суспільства”, на виконання операційної цілі 3 “Надання архівами клієнтоорієнтованих послуг, що відповідають потребам користувачів”, з метою реалізації завдання “Розвиток інклюзивності та безбар’єрності архівних установ”.

Перший документ (справа № 872) – лист із Німеччини від Дворецької Марії, мешканки Березнегуватського району Миколаївської області від 15 серпня 1943 року:

