Законопроект, що забороняє всім, хто народився після 2008 року, купувати тютюн у Великій Британії, остаточно прийнятий у парламенті. Міністри сподіваються, що це створить «покоління, вільне від куріння».

Згідно із законопроектом про тютюн та вейпи, будь-хто, хто народився 1 січня 2009 року або пізніше, ніколи не зможе легально продавати тютюн по всій Великій Британії, щоб врятувати життя та зменшити навантаження на Національну службу охорони здоров’я (NHS), пише The Guardian.

Законопроект стане законодавчим актом, коли отримає королівське схвалення наступного тижня. Його довгий шлях через обидві палати парламенту розпочався з моменту його внесення 5 листопада 2024 року та завершився у вівторок, коли Палата лордів схвалила поправки, внесені депутатами Палати громад.

Міністри сподіваються, що з часом це повністю покладе край продажу тютюнових виробів та розірве цикл залежності та негативних наслідків, пов’язаних з тютюном.

Куріння призводить до 400 000 госпіталізацій та 64 000 смертей на рік лише в Англії та коштує NHS 3 мільярди фунтів стерлінгів на лікування захворювань, пов’язаних з тютюном, таких як рак та хвороби серця. За оцінками, загальні витрати для суспільства в Англії становитимуть від 21,3 до 27,6 млрд фунтів стерлінгів на рік, головним чином через втрату продуктивності.

«Це історичний момент для здоров’я країни, оскільки законопроект про тютюн та вейпи завершує свій шлях через парламент», – сказав міністр охорони здоров’я Вес Стрітінг.

«Діти у Великій Британії стануть частиною першого покоління, вільного від куріння, захищеного від довічної залежності та шкоди.

«Профілактика краща за лікування. Ця реформа врятує життя, зменшить навантаження на Національну службу охорони здоров’я та побудує здоровішу Британію».

Законодавство також надасть міністрам повноваження посилювати існуючу заборону на куріння в громадських місцях. Тепер вона буде поширена на дитячі майданчики та біля шкіл і лікарень.

«Це вирішальний поворотний момент для громадського здоров’я. Кінець куріння та руйнівна шкода, яку воно завдає, більше не є невизначеним – це неминуче». «І зараз увага зосереджена на тому, як швидко ми цього досягнемо», – сказала Хейзел Чізмен, виконавчий директор організації «Дія щодо куріння та здоров’я».

«За останні півстоліття куріння забрало мільйони життів по всій Великій Британії, залишивши після себе біль і втрати, яких можна було б уникнути. Припинення його шкоди – це тривалий подарунок майбутнім поколінням, і сім’ї в усьому світі тепер можуть бути впевнені, що їхні діти виростуть вільними від шкоди тютюну».

Сара Сліт, виконавчий директор організації «Астма та легені Великобританії», сказала: «Цей знаковий законодавчий акт змінить здоров’я країни. Майбутнє без куріння означає, що тютюнова промисловість більше не зможе завдавати шкоди легеням наступного покоління».

Цей крок також заборонить брендування, просування та рекламу вейпів та нікотинових продуктів для дітей, щоб вони не стали залежними від нікотину.

Однак деякі вейп-компанії заявили, що законодавство може заохотити колишніх курців, які зараз вейплять, знову почати вживати тютюн.

«Надмірно обмежувальні заходи, особливо щодо смаків та доступності продукції, можуть ненавмисно змусити колишніх курців повернутися до тютюну або потрапити на нерегульовані ринки», — сказав Річард Бегг з VPZ The Vaping Specialist.

Марк Оутс, засновник We Vape, сказав: «Вкрай важливо, щоб уряд захищав смаки вейпів, які залишаються найефективнішим стимулом для дорослих курців перейти на менш шкідливу альтернативу».