Лабораторно підтверджений випадок нового субваріанту коронавірусу лінії Омікрон під назвою «Цикада» виявили фахівці Центру громадського здоровʼя МОЗ України під час секвенування – лабораторного дослідження, яке дозволяє генетично розшифрувати вірус та виявити, які мутації відбулися у геномі вірусу.

Новий субваріант вірусу «Цикада» (BA.3.2) вперше у світі був зафіксований у листопаді 2024 року в Південній Африці, після чого він поступово поширився щонайменше у 23 країнах світу. Через таке епізодичне проявлення – коли субваріант «завмирав» і тривалий час не демонстрував активного поширення – він отримав назву «Цикада», на кшталт комах, які здатні роками перебувати у стані спокою під землею.

“З огляду на повідомлення інших країн, клінічні прояви захворювання, спричинені субваріантом «Цикада», суттєво не відрізняються від інших варіантів COVID-19. Водночас наявність мутацій потребує подальшого спостереження, особливо серед груп ризику тяжкого перебігу захворювання. Тому людям з групи ризику рекомендуємо проконсультуватися з сімейним лікарем щодо вакцинації”, – повідомив заступник міністра, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

За оцінками ВООЗ, субваріант «Цикада» наразі не демонструє ознак, які б свідчили про підвищений епідемічний ризик або здатність спричинити нову масштабну хвилю захворюваності, однак перебуває під постійним епіднаглядом та потребує моніторингу на рівні кожної країни.

Симптоми субваріанту «Цикада» такі ж, як і за інших варіантів COVID-19: нежить, підвищена температура, кашель, головний біль, втома, втрата нюху або смаку, можливе подразнення очей та висипи.

Вакцинація залишається основним способом захисту для уникнення тяжкого перебігу хвороби та ускладнень. В Україні використовують омікрон-специфічну вакцину, яка адаптована для захисту від варіанту «Omicron» коронавірусу SARS-CoV-2 та його субваріантів, які циркулюють у світі. Ревакцинацію рекомендовано робити через 6-12 місяців:

дорослим і дітям, які мають ослаблений імунітет чи супутні або важкі хронічні захворювання;

вагітним;

людям, старшим за 60 років;

дорослим і дітям, які перебувають у групі ризику важкого перебігу та смерті внаслідок коронавірусної інфекції,

представникам професійної групи ризику (наприклад, лікарі, вчителі, військові та ін.).

Потребу у ревакцинації визначає лікар — враховуючи затверджені МОЗ України рекомендації.

Нагадаємо, у 2024 році МОЗ оновило рекомендації щодо вакцинації проти коронавірусної інфекції. За ними рекомендована вакцинація визначена для людей з груп ризику. Потребу у ревакцинації визначає лікар. Люди, які в попередні роки пройшли базовий курс щеплення (*два або три щеплення, залежно від вакцини) та зробили бустерне щеплення — можуть і надалі безоплатно ревакцинуватись. Для цього необхідно записатися до сімейного лікаря та після візиту вакцинуватися.