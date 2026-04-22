Як повідомляло ІншеТВ, вчора Печерський районний суд міста Києва взяв під варту двох поліцейських, які залишили місце події під час стрілянини у Голосіївському районі Києва.

Пізніше стало відомо, що заарештована Анна Дудіна не працювала патрульною, але її викликали, бо в поліції Києва не вистачає людей. З’ясувалося також, що вона брала участь у Революції гідності як медикиня.

Про це пише «Слідство.Інфо», якому сама Дудіна підтвердила, що була на Майдані. За першою освітою жінка — реабілітологиня, тож на Майдані вона, за її словами, була «майже як медикиня».

Під час судового засідання Анна Дудіна заявила, що не погоджується з обвинуваченнями та вважає, що висновки зроблені без перегляду відео з бодікамер.

Анна Дудіна

«Ця подія сталася у суботу, і за весь цей час не було жодного допиту. Усі звинувачення сформовані без перегляду бодікамер», — сказала вона.

За її словами, виклик 18 квітня о 16:29 був спочатку кваліфікований як хуліганство, а заявниця повідомляла про конфлікт із сусідом, який нібито мав предмет, схожий на зброю. Екіпаж прибув приблизно за 4 хвилини.

На місці вона побачила двох загиблих і пораненого хлопчика.

«Я побачила кульове поранення в голову за вухом. Зрозуміла, що його не можна рухати, і двічі викликала швидку, але не додзвонилася», — розповіла поліцейська.

Згодом вона відійшла по аптечку і, за її словами, почула постріли.

«Я відійшла приблизно на 30 метрів і почула постріли. Я не бачила стрільця і не могла застосувати зброю в напрямку, де його не бачу», — зазначила вона.

Поліцейська додала, що хлопчика передав інший екіпаж, і вона була з ним до приїзду швидкої.

«Я була з ним поруч до приїзду швидкої. Він питав, де його мама, але я не знала», — сказала вона.

Дудіна сказала, що не визнає свою службову недбалість.

Поліцейська заявила, що не виконує завдання патрульного з 2019 року та була залучена до чергування як підсилення через нестачу особового складу.

«Я не виконую завдання патрульного поліцейського роти з 2019 року. Мене відправили, тому що зараз у патрульній поліції Києва нестача особового складу понад 60%, і працівники апарату змушені виходити на лінію», — сказала Анна Дудіна.

За її словами, у той день вона забезпечувала порядок під час поминальних днів.

«У той день я була на підсиленні, ми забезпечували поминальні дні на Байковому кладовищі. І нас зняли», — додала поліцейська.

Згідно з декларацією Анни Дудіної, жінка не працює патрульною. Вона обіймає посаду старшої інспекторки з питань житлового забезпечення відділу забезпечення діяльності в управлінні патрульної поліції у місті Києві Департаменту патрульної поліції. За 2025 рік жінка отримала 481 864 грн заробітної плати, а також 72 672 грн компенсації за оренду житла.

