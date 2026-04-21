Тримання під вартою до 18 червня або 266 тис. грн застави – суд обрав запобіжний захід підозрюваній у втечі від терориста поліцейській Ганні Дудіній.

На суді Дудіна розповіла, що із напарником приїхали на виклик про хуліганство. Побачила тіла без ознак життя і пішла до машини, щоб покласти планшет. Стрілка на той момент вона не бачила, але почула постріли. Не розуміла, звідки стріляють, і не бачила стрільця, але почала шукати укриття.

“Чому ви вважаєте, що я винна? Я не бачила самого стрільця, я не могла дістати табельну зброю і почати стріляти”, – каже Дудіна.