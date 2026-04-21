Працівники ДБР спільно з Нацполіцією та СБУ затримали голову військово-лікарської комісії при Берегівському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

За даними слідства, посадовець систематично вимагав гроші за оформлення фіктивних медичних документів для отримання відстрочки.

Під час обшуку в його помешканні вилучено готівку в різній валюті на суму, еквівалентну близько 11 млн грн. Походження цих коштів перевіряється та отримає окрему правову оцінку.

За даними слідства, 60-річний посадовець вимагав у військовозобов’язаного 6 тис. доларів США за сприяння у проходженні ВЛК та отриманні висновку про обмежену придатність до служби. Йшлося, зокрема, про використання наявних медичних документів без належних обстежень і формальне підтвердження діагнозів.

Правоохоронці задокументували передачу частини коштів. Після оформлення висновку та направлення документів до ТЦК посадовця затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, під час обшуку 20 квітня 2026 року вилучено:

понад 240 тис. доларів США

більше 3 тис. євро

майже 1,3 млн форинтів

понад 260 тис. грн

Серед вилученого – мічені купюри, передані як аванс у межах контролю за вчиненням злочину. Готується клопотання про арешт майна.

Дії посадовця кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 КК України. Йому повідомлено про підозру. Прокурори ініціювали обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, також вирішується питання щодо відсторонення від посади.