Про це повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі. За даними слідства, 7 квітня 2026 року близько 07:00 жінка, перебуваючи за місцем свого тимчасового проживання, залишила свого дворічного сина у ванній кімнаті з відкритою подачею води та перекритим стоком без нагляду, а сама пішла до іншої кімнати, де заснула.

Через дві години жінка повернулася до ванної кімнати, де виявила сина без ознак життя.

Унаслідок тривалого перебування без нагляду у наповненій водою ванні дитина загинула від утоплення (механічної асфіксії).

За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Миколаєва повідомлено про підозру 23-річній жінці у залишенні у небезпеці малолітньої дитини, що спричинило її смерть (ч.3 ст.135 КК України). За скоєне жінці загрожує покарання від трьох до восьми років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ ВП № 2 Миколаївського РУП ГУНП у Миколаївській області.

У поліції уточнили, що до них надійшло повідомлення від медиків про те, що у квартирі вони констатували смерть дворічного хлопчика.

Під час огляду помешкання поліцейські виявили тіло дитини на підлозі у одній із кімнат квартири.

Судово-медичний експерт, під час огляду тіла хлопчика зовнішніх ознак насильницької смерті не виявив.