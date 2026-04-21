Про це президент Зеленський повідомив під час наради з посадовцями.

-Обговорили наші пріоритети в енергетичній співпраці з партнерами.

Перше: в умовах кризи через війну в Ірані важливо виконати повністю домовленості щодо постачання в Україну необхідних обсягів пального. На квітень і травень обсяги забезпечені.

Друге: вже на цей тиждень готуємо зустріч у форматі енергетичного «Рамштайну», і маємо прискорити отримання необхідного фінансування для відновлювальних робіт, а також побудови захисту об’єктів енергетики.

Третє: як і було визначено в комунікації із Євросоюзом, Україна виконала ремонтні роботи на ділянці нафтопроводу «Дружба», що була пошкоджена російським ударом. Нафтопровід може відновити функціонування. Хоча ніхто зараз не здатен гарантувати, що російські удари по інфраструктурі нафтопроводу не повторяться, наші фахівці забезпечили базові умови для поновлення роботи системи трубопроводу та обладнання.

Ми пов’язуємо із цим розблокування європейського пакета підтримки для України, який уже був схвалений Європейською радою. Та сподіваємося, що партнери зроблять відповідні кроки також і щодо кластерів для України – ми вже виконали свою частину роботи по перших кластерах. Окрім цього, варто продовжувати системний санкційний тиск на Росію за цю війну та роботу з подальшої диверсифікації постачання енергоносіїв у Європу. Європа має бути незалежною від тих, хто намагається Європу знищити чи послабити. Дякую всім, хто допомагає!