Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід патрульному, якого підозрюють у службовій недбалості під час теракту в Києві 18 квітня.

Суд призначив підозрюваному Михайлу Дробницькому у вигляді тримання під вартою до 18 червня із можливістю внесення застави в розмірі 266 тисяч гривень.

Адвокат клопотав про нічний домашній арешт для свого підзахисного.

– Питання «чому втекли?» є маніпулятивним. Він відійшов за автомобіль, з-за якого планував здійснювати свої подальші дії. Це його свідчення. Але використовувати слово «втік» — неправильно, — сказав адвокат поліцейського.

Сам Дробницький під час засідання заявив, що йому «дуже шкода, що так сталось. Кожен день прокручую це у своїй голові».

За його словами, прибувши на місце стрілянини, він одразу викликав «‎швидку», колега залишилася з пораненою дитиною, а він біля підʼїзду, де вже були застрелені чоловік і жінка, зустрівся з терористом, який направив на нього зброю. Правоохоронець побіг шукати укриття, аби не отримати кулю, а вже згодом, з колегами, які прибули на допомогу, пішов на його пошуки.