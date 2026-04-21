Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід патрульному, якого підозрюють у службовій недбалості під час теракту в Києві 18 квітня.
Суд призначив підозрюваному Михайлу Дробницькому у вигляді тримання під вартою до 18 червня із можливістю внесення застави в розмірі 266 тисяч гривень.
Адвокат клопотав про нічний домашній арешт для свого підзахисного.
– Питання «чому втекли?» є маніпулятивним. Він відійшов за автомобіль, з-за якого планував здійснювати свої подальші дії. Це його свідчення. Але використовувати слово «втік» — неправильно, — сказав адвокат поліцейського.
Сам Дробницький під час засідання заявив, що йому «дуже шкода, що так сталось. Кожен день прокручую це у своїй голові».
За його словами, прибувши на місце стрілянини, він одразу викликав «швидку», колега залишилася з пораненою дитиною, а він біля підʼїзду, де вже були застрелені чоловік і жінка, зустрівся з терористом, який направив на нього зброю. Правоохоронець побіг шукати укриття, аби не отримати кулю, а вже згодом, з колегами, які прибули на допомогу, пішов на його пошуки.