Коли Польща прагнула створити військову базу США у 2018 році, вона представила цю ідею як Форт Трамп. Коли Вірменія та Азербайджан підписали мирну угоду в Білому домі минулого року, вони назвали створене транспортне сполучення «Шляхом Трампа для міжнародного миру та процвітання». Але найнеймовірнішим випадком, коли ім’я президента Трампа було запозичене геополітичній гарячій точці, може бути той, який досі залишався поза увагою громадськості. На мирних переговорах щодо України в останні місяці українські чиновники припустили, що частину Донбасу, за яку Росія досі бореться, можна було б назвати «Донніленд».

Про це пише The New York Times.

Прізвисько, що є посиланням на «Донбас» та «Дональд», було описано чотирма людьми, знайомими з переговорами, які говорили про це на умовах анонімності через секретність, що їх оточує.

Коли український переговірник вперше згадав цей термін, частково жартома, це було частиною спроби переконати адміністрацію Трампа більше чинити опір територіальним вимогам Росії, за словами трьох людей, знайомих з переговорами. Президент Володимир В. Путін пообіцяв продовжувати боротьбу, доки російські війська не досягнуть ключового адміністративного кордону на краю Донбасу, промислового регіону на сході України, де Кремль вперше розпочав війну у 2014 році.

Те, що назва, що нагадує Діснейленд, була застосована до обезлюдненої, спустошеної частини української вугільно-сталеплавильної країни, може здатися дивним, оскільки найсмертоносніші бої в Європі з часів Другої світової війни продовжуються. Але це також відображає глобальну реальність, в якій уряди апелюють до марнославства Трампа, щоб заручитися підтримкою Америки.



Слов’янськ, у промисловому регіоні Донбасу, який вперше був вторгнутий Росією у 2014 році. Фото… Лінсі Аддаріо для The New York Times

Для України ці зусилля ще не окупилися. Цей термін продовжує використовуватися на переговорах, хоча невідомо, чи він був вписаний у якісь офіційні документи. Переговірники також озвучували можливість участі Ради миру пана Трампа в управлінні цією територією, хоча ні Росія, ні Україна досі до неї не приєдналися, за словами чотирьох осіб, знайомих з переговорами.

Але Росія не погодилася на домовленість, яка була б прийнятною для України. Це залишило долю території, яку українці запропонували назвати Доннілендом — близько 50 миль завдовжки та 40 миль завширшки — одним з головних каменів спотикання в переговорах.

Переговори щодо України останніми тижнями продовжувалися за лаштунками, навіть попри те, що провідні переговірники США — Стів Віткофф, близький друг і спеціальний посланець пана Трампа, та Джаред Кушнер, зять президента — були зосереджені на війні з Іраном. Президент України Володимир Зеленський заявив цього місяця, що очікує незабаром візиту пана Віткоффа та пана Кушнера до України. Але людина, знайома з переговорами, сказала, що американці все ще чекають на більше прогресу, щоб виправдати таку поїздку, і що вони також мають намір здійснити ще один візит до Росії.

«Україна рухається вперед. Хотілося б, щоб вони порозумілися», — сказав пан Трамп журналістам минулого тижня. «Побачимо, що станеться. Там дещо відбувається».

Пан Трамп, звичайно, обіцяв під час своєї президентської кампанії, що завершить війну в Україні протягом 24 годин. Він та його головні переговірники вже понад рік намагаються укласти мирну угоду, годинами перемовляючись з паном Путіним та дратуючи українських чиновників, створюючи враження, що вони діють як посередники, а не захищають Україну.

«Донніленд» був одним із способів, за допомогою якого українці намагалися переконати пана Трампа бути більше на своєму боці. З моменту зустрічі пана Трампа з паном Путіним на Алясці минулого серпня адміністрація Трампа сигналізувала, що може підтримати мирну угоду, за якою Україна відійде до адміністративного кордону Донецької області, однієї з провінцій Донбасу, — крок, який критики розцінили як велику поступку Кремлю.

Українські чиновники кажуть, що на цій території зараз проживає близько 190 000 осіб. Інші особи, близькі до переговорів, кажуть, що реальна кількість може бути приблизно вдвічі меншою. Це так близько до фронту, що головна автомагістраль у цей район завішана сіткою для захисту від російських безпілотників, що вибухають.

Від місцевої економіки мало що залишилося, окрім однієї діючої вугільної шахти та підприємств, що обслуговують солдатів, що базуються в цьому районі, включаючи магазини, що продають повітряні кульки та квіти, які солдати можуть купити для своїх дружин чи подруг, які приїжджають додому.

Україна наполягає на тому, що може захистити цю територію і що вона її не віддасть. Але в грудні пан Зеленський заявив про свою відкритість до компромісу, який передбачає створення демілітаризованої зони або вільної економічної зони під повним контролем жодної з воюючих сторін.

Українці розглянули, але не підтримали пропозиції щодо нейтрального адміністратора або керівного органу, до якого входили б представники як Росії, так і України, за умови, що Росія не зможе претендувати на цю землю після війни.

Кремль заявив, що Росія може бути відкритою до формування демілітаризованої зони, якщо російській поліції або солдатам Національної гвардії буде дозволено патрулювати її — захід, який був неприйнятним для Києва.

Україна хотіла, щоб адміністрація Трампа тиснула на Москву, щоб вона ще більше пом’якшила свою позицію. Українські переговірники почали називати запропоновану зону Доннілендом, районом, який не буде повністю контролюватися жодною зі сторін, і який буде затавровано як досягнення пана Трампа.

Семюел Чарап, політолог аналітичного центру RAND Corporation, який уважно стежив за переговорами, стверджував, що і Москва, і Київ продемонстрували певну гнучкість щодо майбутнього цієї частини Донбасу, яку Україна досі контролює.

Для України ключовим занепокоєнням є ризик того, що відмова від цієї території разом з укріпленнями, які Україна там побудувала, може полегшити для Росії відновлення вторгнення в майбутньому. Пан Чарап сказав, що Україна, схоже, бачить перевагу для безпеки в тому, що ім’я пана Трампа буде пов’язане з цією територією.

«Я думаю, що отримання дозволу Трампа на вільну економічну зону, ймовірно, вони розглядатимуть як певний стримуючий фактор», – сказав пан Чарап, маючи на увазі Україну.

В іншій пропозиції післявоєнний договір називався «моделью Монако», що стосувалось міста-держави на французькому Середземномор’ї. Як і у випадку з Доннілендом, це стосувалося можливої ​​напівавтономної міні-держави, яка б виграла від статусу офшорної економічної зони. Фраза «модель Монако» фігурувала в проектах договорів, тоді як Донніленд згадувалася лише в обговореннях, за словами особи, безпосередньо обізнаної з переговорними стратегіями України.

Але переговори зайшли в глухий кут наприкінці лютого щодо територіального питання, якраз коли війна в Ірані відволікла переговорну команду США. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія погодиться лише на повний юридичний контроль над Донбасом. А пан Зеленський применшив перспективи обміну землі на мир, заявивши, що це було б «великою помилкою».

Росія та Україна з того часу не поступилися щодо контролю над територією, навіть попри те, що переговори з інших питань, зокрема зобов’язань США щодо гарантування післявоєнної безпеки України, продовжувалися, повідомляють люди, знайомі з переговорами.

За словами особи, обізнаної з переговорними стратегіями України, український переговірник створив прапор для Донніленда — зелено-золотий — та національний гімн, використовуючи ChatGPT. Незрозуміло, чи американська сторона їх взагалі бачила.