Український актор Олександр Рудинський долучився до акторського складу фільму Gundam (Ґандам), виробництво якого вже стартувало в Австралії.

Про це повідомляє Українська Кіноакадемія, передає Інше ТВ.

Головні ролі у фільмі виконають Сідні Свіні та Ноа Сентінео. Також у касті — Джексон Вайт, Шіолі Куцуна, Нонсо Анозі, Майкл Мандо, Джейвон Волтон, Іда Брук, Джемма Чуа-Тран та Джейсон Айзекс

Фільм обіцяє стати новою історією у всесвіті Gundam — культової японської франшизи про війну між Землею та космічними колоніями. У центрі сюжету — двоє пілотів бойових роботів, які опиняються по різні боки конфлікту.

